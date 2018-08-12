İyi ki varsın Eren

Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Törene Eren'in annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar, Erdoğan ve Emrah Bülbül'ün yanı sıra Maçka Kaymakam Vekili Okan Dağlı ve vatandaşlar katıldı. Eren için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anne Ayşe Bülbül acısının hala taze olduğunu belirterek,diye konuştu.Eren, jandarmaya yerlerini gösterdiği teröristler tarafından şehit edilmişti.