İyi ki varsın Eren

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Törene Eren'in annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar, Erdoğan ve Emrah Bülbül'ün yanı sıra Maçka Kaymakam Vekili Okan Dağlı ve vatandaşlar katıldı. Eren için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anne Ayşe Bülbül acısının hala taze olduğunu belirterek, "Erenimin acısı içimden çıkmıyor, hiç unutamıyorum. Çıkıp gelecek diye bekliyorum" diye konuştu.
KALLEŞLER ONU ŞEHİT EDELİ BİR YIL OLDU
Eren, jandarmaya yerlerini gösterdiği teröristler tarafından şehit edilmişti.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
KALLEŞLER ONU ŞEHİT EDELİ BİR YIL OLDU
Eren, jandarmaya yerlerini gösterdiği teröristler tarafından şehit edilmişti.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.