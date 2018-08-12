PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 11 aylık bebeğiyle şehit olan Nurcan Karakaya'nın eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşinin doğum gününü mezarı başında kutladı. Karakaya, "Ben bu yolculuğa seninle çıkmayı, bu yolu sadece senin elinden tutarak yürümeyi seçtim... İyi ki doğdun hatunum. Seni seviyorum..." yazılı pankartı eşinin mezarının üzerine bıraktı. Karakaya eşine "Sana "Katillerin öldürüldü, kanınız yerde kalmadı" müjdesiyle geleceğim bir tanem" dedi.