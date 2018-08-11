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Son dakika: İran'dan 'ye tepkisi: Utanç verici

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Başkanı Donald 'ın üyesi 'nin ekonomisine yönelik açıklamalarını "utanç verici" şeklinde niteledi.

İrandan ABDye Türkiye tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'ın müttefiki 'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici. yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir. Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE VERGİ TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin 2'ye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da "ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 11:11
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