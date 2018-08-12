Erdoğan mektubu

ABD'nin attığı tek taraflı adımlar sadece kendi çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Washington, çok geç olmadan Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir.
Tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız. Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse kendi göbeğini kendi kesecek.
LYNDON B. JOHNSON ABD ESKİ BAŞKANI
JOHNSON MEKTUBU NEDİR?
ABD Başkanı Johnson, 1964'te Başbakan İnönü'ye "Kıbrıs'a çıkmayın" mektubu yazdı. Şu cevabı aldı: Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır!
Tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız. Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse kendi göbeğini kendi kesecek.
LYNDON B. JOHNSON ABD ESKİ BAŞKANI
JOHNSON MEKTUBU NEDİR?
ABD Başkanı Johnson, 1964'te Başbakan İnönü'ye "Kıbrıs'a çıkmayın" mektubu yazdı. Şu cevabı aldı: Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır!
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