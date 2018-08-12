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Erdoğan mektubu

Başkan Erdoğan, Johnson mektubundan 54 yıl sonra New York Times’a makale yazdı. Türkiye’ye ekonomik savaş açan ABD’yi uyardı...

Erdoğan mektubu
ABD'nin attığı tek taraflı adımlar sadece kendi çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Washington, çok geç olmadan Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir.

Tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız. Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse kendi göbeğini kendi kesecek.



LYNDON B. JOHNSON ABD ESKİ BAŞKANI​

JOHNSON MEKTUBU NEDİR?
ABD Başkanı Johnson, 1964'te Başbakan İnönü'ye "Kıbrıs'a çıkmayın" mektubu yazdı. Şu cevabı aldı: Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır!

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