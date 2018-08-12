Erdoğan mektubu

ABD'nin attığı tek taraflı adımlar sadece kendi çıkarlarına ve, çok geç olmadanalternatiflereTek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeniaramaya başlayacağız.zaman belirledi ve ABD dinlemezse kendiABD Başkanı Johnson, 1964'te Başbakan İnönü'yemektubu yazdı. Şu cevabı aldı: Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır!