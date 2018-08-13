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Başkanlığı ve üyeliklerine atama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa Figen Kılıç atandı. BTK'de boş bulunan üyeliklere ise Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi

Gece yarısı kritik atamalar!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda () boş bulunan başkanlığa, ikinci başkanlığa ve üyeliklere yapılan atamalar 'de yayımlandı.
Türkiye 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, BTK Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa ise Figen Kılıç atandı.

BTK'de boş bulunan üyeliklere de Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA TUĞAMİRAL AHMET KENDİR ATANDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Komutan Yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu albaylar Ahmet Kendir ve Cengiz Fitoz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 10. ile 11. maddeleri gereğince tuğamiral rütbesine terfi ettirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarla Tuğamiral Ahmet Kendir Sahil Güvenlik Komutanlığına atandı, Tuğamiral Cengiz Fitoz ise Kendir'in yardımcılığına getirildi. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 11'inci maddesi gereğince gerçekleştirildi.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 06:53
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