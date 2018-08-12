Akşener yeniden İP'e genel başkan oldu

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Veda niyetine 'Ben sizi çok sevmiştim' demiştim. Sözümü bana karşı kullandınız, elimi ayağımı bağladınız.
'Biz seni çok sevdik' dediniz. Kararınıza teslim oldum. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim" dedi. Kurultay'da Meral Akşener 881 oy ile yeniden Genel Başkan seçildi.
İYİ Parti Kurultayını izlemeye gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Kurultayın yapılacağı ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı.
Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında "Daha yeni başlıyoruz" yazısı bulunuyor.
Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı. Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.
Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.
'Biz seni çok sevdik' dediniz. Kararınıza teslim oldum. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim" dedi. Kurultay'da Meral Akşener 881 oy ile yeniden Genel Başkan seçildi.
İYİ Parti Kurultayını izlemeye gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Kurultayın yapılacağı ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı.
Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında "Daha yeni başlıyoruz" yazısı bulunuyor.
Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı. Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.
Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.
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