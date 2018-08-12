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Akşener yeniden İP'e genel başkan oldu

'de kritik kurultay başladı. 2013 yılında kaldırılan "Andımız"ın okunmasıyla başlayan kurultaya Genel Başkan tezahüratlarla salona girdi. Akşener yaptığı konuşmada, "Şimdi sizlere soruyorum, eteğinde taş kalmış olan var mı? Şunu da söyleseydim, diye içinde uhde kalmış olan var mı? Öyleyse nerede kalmıştık?" dedi. İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener tek aday oldu. Kurultayda yapılan de Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Akşener yeniden İPe genel başkan oldu
'nin 2. Olağanüstü Kurultayı başladı. İYİ Parti Genel Başkanı , "Veda niyetine 'Ben sizi çok sevmiştim' demiştim. Sözümü bana karşı kullandınız, elimi ayağımı bağladınız.

'Biz seni çok sevdik' dediniz. Kararınıza teslim oldum. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim" dedi. Kurultay'da Meral Akşener 881 oy ile yeniden Genel Başkan seçildi.

İYİ Parti Kurultayını izlemeye gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Kurultayın yapılacağı ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve 'ün posterleri asıldı.

Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında "Daha yeni başlıyoruz" yazısı bulunuyor.
Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı. Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.

Kurultayda daha sonra Genel Başkan inin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez (MDK) seçimi yapılacak.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 15:01
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