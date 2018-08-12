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Rusya'dan Türk vatandaşları için vize açıklaması!

Rusyadan Türk vatandaşları için vize açıklaması!

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...
  • 12 Ağustos 2018, Pazar 15:35
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