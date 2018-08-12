Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.Ayrıntılar gelecek...
Rusya'dan Türk vatandaşları için vize açıklaması!
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