Başkan Erdoğan: Tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye'de halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yıkılan Cevizdere Köprüsü'ne ilişkin, "İhalesini üç dört ay içerisinde, alışılmış bir ihale tarzıyla değil, hemen süratle yapacağız ve köprümüzü de bitireceğiz." dedi.

'TEHDİT DİLİ İLE BU MİLLETİ ASLA YOLA GETİREMEZSİNİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden, haktan anlarız." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. 'Şunu bunu vermeyeceğiz.' Senin olsun verme, bizde olanlar bize yeter. Biz düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. Dün kalktık, bugün de yarın da kalkarız. Yeter ki milletim ayakta dursun." şeklinde konuştu.





'NATO'DAKİ BİR STRATEJİK ORTAĞINIZI BİR PAPAZA DEĞİŞİYORSUNUZ'

Başkan Erdoğan, "Buradan tekrar sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz." dedi.