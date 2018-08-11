Norveç'te Kral Harald'ın veliaht oğlu Haakon'un çocuğu Prens Marius Borg Hoiby, Kraliyet ailesini birbirine kattı. 21 yaşındaki prens kendisinden iki yaş büyük bir mankenle çıkmaya başlayınca annesi Prenses Mette-Marit'in büyük tepkisiyle karşılaştı.
Norveç'in en ünlü mankenlerinden olan Juliane Snekkestad'ın sansasyonel hayatı ve Playboy'a verdiği pozlar nedeniyle eleştirilen Prens ise İngiltere Prensi Harry'nin Meghan Markle ile olan evliliğini örnek göstererek annesi, babası ve kral dedesine adeta isyan bayrağı açtı. Norveç medyası da bu ilişki için ikiye bölündü.
Meghan ve Prens Harry evliliği, Norveç Prensi Marius için örnek oldu.
23 yaşındaki Juliane Snekkestad, Norveç'in en tanınan isimleri arasında yer alıyor.
Norveç'in en ünlü mankenlerinden olan Juliane Snekkestad'ın sansasyonel hayatı ve Playboy'a verdiği pozlar nedeniyle eleştirilen Prens ise İngiltere Prensi Harry'nin Meghan Markle ile olan evliliğini örnek göstererek annesi, babası ve kral dedesine adeta isyan bayrağı açtı. Norveç medyası da bu ilişki için ikiye bölündü.
Meghan ve Prens Harry evliliği, Norveç Prensi Marius için örnek oldu.
23 yaşındaki Juliane Snekkestad, Norveç'in en tanınan isimleri arasında yer alıyor.
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