Trump'ın başı kitaplarla yine derde girecek. Daha önce özel hayatı hakkında birçok spekülasyona sebep olan kitaplardan ağzı yanan Trump'a ilk kötü sürpriz ünlü gazeteci Bob Woodward'dan geldi.Watergate skandalını ortaya çıkararak 1974 yılında ABD Başkanı Richard Nixon'ın istifasına yol açan muhabirlerden olan 75 yaşındaki gazeteci, bu kez ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ını konu alan "Korku: Trump, Beyaz Saray'da" kitabıyla gündeme damga vurdu. Bu kitap haberinden kısa bir süre sonra ise yeni bir kitap haberi daha geldi. Craig Unger tarafından kaleme alınan yeni kitabın "Trump'ın 31 yıl önce Rusya'ya yaptığı ziyaret sırasında Rus istihbaratının tuzağına düştü. O gün bugündür Rusya tarafından kullanılıyor" tezini işlediği belirtildi.