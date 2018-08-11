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bastırdı değişti

İsrail bastırdı BBC değişti
İsrail'in 'ye saldırısında bir hamile anne ve on sekiz aylık bebeği şehit düştü. , saldırısı haberini ilk olarak "İsrail saldırısı bir anneyi ve bebeğini öldürdü" başlığıyla verdi. Daha sonra İsrail , söz konusu başlıkla alakalı BBC'ye resmi bir şikayette bulundu. BBC, bunun ardından "Bir kadın ve bir çocuk öldü" ifadelerini kullandı.

ÖMER FARUK GÖRÇİN
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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