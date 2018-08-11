İsrail bastırdı BBC değişti

İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir hamile anne ve on sekiz aylık bebeği şehit düştü. BBC, İsrail saldırısı haberini ilk olarak "İsrail saldırısı bir anneyi ve bebeğini öldürdü" başlığıyla verdi. Daha sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı, söz konusu başlıkla alakalı BBC'ye resmi bir şikayette bulundu. BBC, bunun ardından "Bir kadın ve bir çocuk öldü" ifadelerini kullandı.
ÖMER FARUK GÖRÇİN
ÖMER FARUK GÖRÇİN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.