Kaçak villaya yıkım kararı

FETÖ ve yolsuzluk iddiaları kapsamında görevden alınan CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın tartışmalara konu olan boğaz manzaralı kaçak villası hakkında Beşiktaş Belediyesi hem yıkım kararı verdi, hem de 20 bin 920 lira para cezası kesti. Hazinedar'ın iki katlı olan villayı bodrum katlarıyla birlikte 5 kata çıkarttığı tespit edildi.
Nazif KARAMAN
Nazif KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.