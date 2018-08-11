Yol Durumu
  1. 30 yıldır Rusya’nın elinde
  2. Sevgili yurdum

Kaçak villaya yıkım kararı

Kaçak villaya yıkım kararı
FETÖ ve yolsuzluk iddiaları kapsamında görevden alınan CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın tartışmalara konu olan boğaz manzaralı kaçak villası hakkında Belediyesi hem yıkım kararı verdi, hem de 20 bin 920 lira para cezası kesti. Hazinedar'ın iki katlı olan villayı bodrum katlarıyla birlikte 5 kata çıkarttığı tespit edildi.






Nazif KARAMAN
Etiketler: , , , ,
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar