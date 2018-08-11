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dolarla yapılan operasyonu değerlendirdi

Dolarla yapılan operasyonu değerlendiren ünlü türkücü , birlik ve beraberlik mesajı verdi, Başkan Erdoğan'ın Türk Bayrağını yerden alıp göğsüne koyduğu görüntüleri paylaştı.

Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız

Ünlü türkücü dolarla yapılan operasyon ve gündemi ile ilgili beğeni toplayan bir paylaşım yaptı.

"BAYRAĞIMIZI GÖĞSÜNE KOYAN BİR ADAM VAR"

Başkan Erdoğan`ın bayrağımızı yerden alıp göğsüne koyduğu bir videoyu paylaşan Tatlıses, "Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız. Burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu böyle bilsin." diyerek minnetini dile getirdi.

Tatlıses'in paylaşımı şu şekilde:

"DOLARIN İNİP ÇIKMASIYLA BU VATANA, BU MİLLETE BİR ŞEY OLMAZ"

"Sayın BAŞKANIMIZ 'a güvenim ve inancım tamdır... Ekonomimizi alaşağı etmek isteyen, içerden ve dışardan bize savaş açan düşmanlar, hainler yine galip gelemeyecekler!!! Bizim öyle bir liderimiz var ki; ülkemizin ne adını, ne de şehit kanıyla ıslanmış bayrağımızı ayaklar altına aldırtsın... Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Zor günler geçecek, bu ülke neler gördü... Ne ilk olacak, ne de son!!! Doların inip çıkmasıyla bu vatana, bu millete bir şey olmaz!!!

"NE AÇ KALIRIZ, NE DE AÇIKTA KALIRIZ BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Şimdi avuçlarını ovuşturanlar, yine avuçlarını yalayacaklar, hep beraber göreceğiz... Ne aç kalırız, ne de açıkta kalırız burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu bilsin!!! Biz bunları yaşadık, dolarmış, avroymuş korkunuz bu mu? hep indi, hep çıktı... Birlik olursak her şeyin üstesinden geleceğiz, biz hiç bir zaman paranın esiri olan bir millet olmadık, bu da böyle biline...!!!"

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 12:16
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