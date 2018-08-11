Altın çocuğa 40 yıl 6 ay

Konya'da düzenledikleri operasyonla 233 kişiye kumpas kuran, dönemin Cumhuriyet Başsavcısını da usulsüz dinleyerek meslekten ayrılmasına neden olan FETÖ'nün altın çocuklarından eski polis şefi Anadolu Atayün'ün de aralarında bulunduğu 14 sanık, 1 yıl ile 40 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdıran Atayün, "adıyla anılmaktan gurur duyuyorum" dedi.
HALİT TURAN
HALİT TURAN
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