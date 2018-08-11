Yol Durumu
  1. Dolar molar yolumuzu kesemez
  2. İsrail bastırdı BBC değişti

Altın çocuğa 40 yıl 6 ay

Altın çocuğa 40 yıl 6 ay
Konya'da düzenledikleri operasyonla 233 kişiye kumpas kuran, dönemin Cumhuriyet Başsavcısını da usulsüz dinleyerek meslekten ayrılmasına neden olan 'nün altın çocuklarından eski polis şefi Anadolu Atayün'ün de aralarında bulunduğu 14 sanık, 1 yıl ile 40 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdıran Atayün, "adıyla anılmaktan gurur duyuyorum" dedi.

HALİT TURAN
Etiketler: ,
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar