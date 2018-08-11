Dolar molar yolumuzu kesemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün "Bayburt Buluşması" programında ve Gümüşhane'de halka hitap etti. Döviz kurundaki hareketliliği değerlendiren Erdoğan, "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Neymiş dövizmiş... Neymiş kurmuş. Geçin o işleri geçin. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır. Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik çekinmeyiz" diye konuştu.
Erdoğan ayrıca "Bazı ülkeler Türkiye'nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur" açıklamasında bulundu.
PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İkili, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden memnuniyetlerini dile getirdi. Görüşmede, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeler de ele alındı.
Erdoğan ayrıca "Bazı ülkeler Türkiye'nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur" açıklamasında bulundu.
PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İkili, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden memnuniyetlerini dile getirdi. Görüşmede, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeler de ele alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.