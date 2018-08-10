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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı , 13-14 Ağustos'ta 10. Büyükelçiler Konferansına katılmak üzere 'yi ziyaret edecek. Konferansta büyükelçilere hitap edecek olan Lavrov, Dışişleri Bakanı ile de görüşecek. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.

Dışişlerinden açıklama! Türkiyeye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı , 10. Büyükelçiler Konferansına katılmak üzere 13-14 Ağustos'ta Ankara'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 13-14 Ağustos'ta 'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Lavrov'un, konferansta büyükelçilere hitap edeceği ve Dışişleri Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınmasının planlandığı kaydedildi.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 19:15
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