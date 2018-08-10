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'ın tehdidine Türk kullanıcılarından tokat gibi cevap: Topunuz gelin

'ye ekonomik operason çekmeyi sürdüren Başkanı Donald 'ın Türkiye ile ilgili attığı tweete Türk kullanıcıları tepki gösterdi. kullanıcılarından biri, Başkan Erdoğan'ın 'Topunuz gelin' videosunu ekleyerek karşılık verdi.

Topunuz gelin

Başkanı Donald 'ın son attığı tweeti, 'ın Türkiye kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

TRUMP'A 'TOPUNUZ GELİN'Lİ CEVAP

Twitter kullanıcılarından biri, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladığını ilişkin tweetine karşılık Başkan Erdoğan'ın 'Topunuz gelin' videosunu ekleyerek karşılık verdi.



"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ DEĞİL"

ABD Başkanı Trump, "Şu anda Türkiye'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek gümrük vergisini iki katına çıkarmaları yetkisi verdim. TL güçlü dolarımıza karşı çok hızlı bie şekilde aşağı gidiyor. Aluminyum vergisi %20, çelik % 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu an iyi değil." ifadeleri kullanmasıyla yorumların akması bir oldu.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 17:22
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