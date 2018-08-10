Yol Durumu
  1. Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

Sahibinin sesi paçavra yine sahnede!

Cumhuriyet  terör örgütlerinin sesi olma faaliyetini bir üst boyuta taşıdı. Bu ihanet gazetesi  Başkan Erdoğan'ın "Onların doları varsa bizimde ​Allahımız var"  söylemini uluslararası piyasalarda inanılmaz bir etki yapar düşüncesiyle haber yapıp servis etti. İhanet şebekelerine çanak tutan bu gazete ’yi zora düşürmek için Türkçe manşetler atan yabancı basın ile aynı yolda ilerliyor.

İhanet  Cumhuriyeti!

Cumhuriyet gazetesi ihanet siciline bir yenisini daha ekledi, dış piyasalara ve yatırımcılara mesaj vermek adına paylaşım yapan gazete, Başkan Erdoğan'ın "Onların doları varsa bizimde ​Allahımız var" söylemini uluslararası piyasalarda inanılmaz bir etki yapar düşüncesiyle İngilizce haber yapıp servis etti.





İhanet gazetesi Cumhuriyet 'yi zora düşürmek için Türkçe manşetler atan yabancı basın ile aynı amaca hizmet ettiğini birkez daha kanıtlamış oldu. Sistemli bir şekilde Türkçe manşet atan yabancı basın ve bu sisteme çanak tutarak İngilizce manşet atan Cumhuriyet gazetesi, ABD'nin Türkiye'ye ekonomik bir saldırı başlattığı anda da safını belli etti.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 18:16
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