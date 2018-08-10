Sahibinin sesi paçavra yine sahnede!

Cumhuriyet gazetesi ihanet siciline bir yenisini daha ekledi, dış piyasalara ve yatırımcılara mesaj vermek adına İngilizce paylaşım yapan gazete, Başkan Erdoğan'ın "Onların doları varsa bizimde ​Allahımız var" söylemini uluslararası piyasalarda inanılmaz bir etki yapar düşüncesiyle İngilizce haber yapıp servis etti.











İhanet gazetesi Cumhuriyet Türkiye'yi zora düşürmek için Türkçe manşetler atan yabancı basın ile aynı amaca hizmet ettiğini birkez daha kanıtlamış oldu. Sistemli bir şekilde Türkçe manşet atan yabancı basın ve bu sisteme çanak tutarak İngilizce manşet atan Cumhuriyet gazetesi, ABD'nin Türkiye'ye ekonomik bir saldırı başlattığı anda da safını belli etti.

