Son dakika: Başkan Erdoğan Gümüşhane'de konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt ziyaretinin ardından ' Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"NEYMİŞ DÖVİZMİŞ, NEYMİŞ KURMUŞ! GEÇİN O İŞLERİ"

"24 Haziran'da küsüratı söylemeyelim yüzde 77 oy ile destek veren, Cumhurbaşkanlığını şahsıma layık gören tüm Gümüşhaneli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerimeşlerimize şükranlarımızı sunacağız. bu gelişte şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Biz size hizmetkar olarak bu adımları attık. Ordu'ya sel felaketi nedeniyle uğrayacağız. Sonra Rize'ye geçeceğiz oradaki kardTrabzon'da da hemşehrilerime sesleneceğim. Bu haftasonunu dolu dolu Doğu Karadeniz'de geçireceğiz. Elimiz boş gelmedik, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni'ni yaptık. Ben size hep ne dedim? Biz Ferhat'sak, siz Şirin'siniz. Dağları dele dele geliyoruz. Resmi açılışı yaptık. Zigana da bitsin Trabzon buradan 20 dakika. Bütün bunlar bir aşk işi aşk. Aşıksanız, dertliyseniz olur. Biz dertliyiz, bu millete aşığız. Neymiş dövizmiş.. Neymiş kurmuş. Geçin o işleri geçin."

"İNKILABİ BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİ YAŞIYORUZ"

"24 Haziran'da başka bir yönetim sistemine geçtik. İnkılabi bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bu seçimlerde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulanmaya başlandı. 9 Temmuz'da yemin ettik, üst düzey görevlilerimizin atamalarını yapık. İnce eledik, sık dokuduk. Devletimizin işleyişinde bir sıkıntı oluşmaması için hassasiyet gösteriyoruz. Hiçbir sıkıntı, sorun millete hizmet etmemenin nedeni olamaz. Ana muhalefet partisi tüm enerjisini neye harcıyor? Koltuğa. Genel Merkez'in önüne getirmişler bir koltuk. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok."

"BİZ DÜNYA DEMOKRASİSİNDE ÖRNEĞİZ ÖRNEK"

"Bak ayın 18'inde Genel Merkez'imizin kongresini yapacağız. Biz dünya demokrasisinde örneğiz örnek. Dünyada bunun benzeri yok. Birileri onca hezimete rağmen koltuğu korumak için her türlü cambazlığa başlayabilir. Biz böyle değiliz. Biz aldığımız oy oranına rağmen rahat uyku çeken değil, uykusu kaçan, her zerresinde sorumluluğu hissedeniz. Bizim için her makam millete hizmet için açılmış bir penceredir. Onlar koltuk mücadelesi yaparken biz 100 günlük icraat programını açıkladık. Bakan arkadaşlarımız şimdi bu projeleri adı adım hayata geçirecek. Bizler de 100 günün ardından gelecek projelerin takipçisi olacağız. Biz yaptığımızın hesabını Geroge, Heinze'a değil. Millete veririz. Yapamayacağımızı söz olarak vermedik, vermeyiz. Ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz. Popülizm tuzağına düşmeden bu millete hizmet edeceğiz."

"6 MİLYON RUS TURİST GELECEK"

"Az önce Putin ile telefonda görüşmem vardı. Rusya'dan bir turist akını vardı. Zannediyorum 6 milyon Rus turist gelecek. Turist sayımız 18 milyona ulaştı, Avrupa'da birinciyiz. Karadeniz kaynıyor zaten şimdi. Gümüşhane, Bayburt, Rize, Trabzon, Artvin iş adamlarına bağırıyorum, gelin buralara otelleri yapın. Benim bir ricam var, yaylalara dikey mimari yapmayın. Yazık ediyorsunuz. Geleneksel mimari yapın, yatay mimari yapın. Ercan kardeşim burada hiç olmaz dikey mimari. Biliyorum Gümüşhane'de zordur. Kayalık her yer, ama oturtunca sağlam olur. Bu yolları yapınca burası turist kaynayacak. Şu anda heyecanlıyım, görüyorum buraya gelecek turistleri. Sizin de aynı heyecana ulaşmanız lazım."

"SALDIRILARA RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"2017 yılında 7,4 büyüme gerçekleştirdik. Özellikle ülkemize döviz kuru üzerinden yapılan saldırılara rağmen büyümeye devam edeceğiz. 2018'i rekor seviyede büyüme ile tamamlayacağız. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz."

"1000 yıllık tarihimizde eğilip bükülenlerden olmadık. Dik durduk, diklenmedik. Haysiyetimizden taviz vermedik. Bağımsızlığımıza kast edenlere asla müsaade etmedik. Devletimizin hasta adam olarak adlandırıldığı dönemde 10 binlerce şehit verdik ama özgürlüğümüzden tabiz vermedik, toprağımızı vermedik. İstikbalimiz için istiklal. Yastık altındaki dolarları, dövizleri, altınları TL'ye çevirin. Bir ders verdik. Bir ders daha verelim bunlara. Ben bunu dolarları olanlara söylüyorum. Olmayanlar olabilir. Ama olanlar var biliyorum."

"KİMSE CEZAYLA, TEHDİTLE, YAPTIRIMLA BU AZİZ MİLLETE TEK BİR ADIM ATTIRAMAZ"

"Birileri kısa vadeli çıkarları için şahsiyetini tezgaha koyabilir. Ama Türk Milleti asla böyle bir yanlışın içine girmez. Koyunlarında büyüttükleri FETÖ'cü açkalarla ilgili adım atmayanlar bize hukuk dersi veremez. Ekonomik manipülasyonlarla millete diz çöktüreceğini sananlar bu milleti hiç tanımıyor. Kimsenin cezayla, tehditle, yaptırımla bu aziz millete attıracağı tek bir adım attıramaz. "