CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak oldu.
İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımı:
- Ar-Ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu - Fethi Açıkel
- Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim - Tuncay Özkan
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel
- Dış İlişkiler - Ünal Çeviköz
- Doğa Hakları - Gülizar Biçer Karaca
- Eğitim Politikaları - Yıldırım Kaya
- Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü - Faik Öztrak
- Gençlik Politikaları - Yunus Emre
- Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi
- Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek
- İdari ve Mali İşler - Bülent Kuşoğlu
- İnsan Hakları - Gökçe Gökçen
- İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri - Veli Ağbaba
- İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar - Aykut Erdoğdu
- Kadın Politikaları - Lale Karabıyık
- Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri - Oğuz Kaan Salıcı
- Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri - Orhan Sarıbal
- Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun
- Genel Sekreter - M. Akif Hamzaçebi
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