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Son dakika: 'de yeni MYK belli oldu! İşte 'nun yeni A takımı

Genel Başkanı , partisinin yeni MYK'sını belirledi. Genel Sekreterliğe devam ederken, ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Parti Sözcüsü oldu. Ünal Çeliköz dış ilişkilerden, ise basından sorumlu oldu.

İşte Kılıçdaroğlunun yeni A takımı

'de yeni MYK belli oldu. Parti Sözcüsü oldu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımı:

  • Ar-Ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu - Fethi Açıkel
  • Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim - Tuncay Özkan
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel
  • Dış İlişkiler - Ünal Çeviköz
  • Doğa Hakları - Gülizar Biçer Karaca
  • Eğitim Politikaları - Yıldırım Kaya
  • Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü - Faik Öztrak
  • Gençlik Politikaları - Yunus Emre
  • Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi
  • Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek
  • İdari ve Mali İşler - Bülent Kuşoğlu
  • İnsan Hakları - Gökçe Gökçen
  • İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri - Veli Ağbaba
  • İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar - Aykut Erdoğdu
  • Kadın Politikaları - Lale Karabıyık
  • Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri - Oğuz Kaan Salıcı
  • Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri - Orhan Sarıbal
  • Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun
  • Genel Sekreter - M. Akif Hamzaçebi

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 13:57
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