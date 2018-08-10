Ataş, AK Parti'nin 18 Ağustos'ta Ankara Kapalı Spor Salonun'da düzenlenecek 6. Olağan Kongresi hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılarından oluşan üst kurul ile kongreye ilişkin çalışmaları yürüttüklerini belirten Ataç, "Çalışmalar son sürat devam ediyor. Biz kongrelerimizi çok önemsiyoruz ve ciddiye alıyoruz çünkü her kongre bir yenilenmedir, bir nöbet değişimidir. Ülkemize ve partimize yeni heyecanlar katacak bir organizasyondur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kongre hazırlıklarında her türlü detayı masaya yatırarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Ataş, "Arkadaşlarımız her gün burada değerlendirme toplantıları yapıyor ve yapılan çalışmaları gözden geçiriyor. Kongremizde en ufak bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. 1457 delegemiz var, resmi müracatlarımız ve yazışmalarımız hepsi tamamlandı." diye konuştu.

Ataş, kongre hazırlıkları çerçevesinde davetiyelerin basıldığını, gönderimlerin yapıldığını belirterek AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapan tüm il, ilçe ve belediye başkanları, geçmiş dönem milletvekilleri ve mevcut milletvekilleriyle partinin yönetim kadrolarında görev yapmış birçok davetlinin kongreye katılacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 52 ülkenin devlet başkanlarının kongre için Türkiye'ye davet edildiğini, çok sayıda yabancı misyon şefinin ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de kongreye katılacağı kaydeden Ataş, "Çok büyük ve geniş bir katılımla, iyi bir organizasyonla AK Partimize yaraşır bir kongreyi yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.



"BİZİM PARTİMİZDE ASLA DARILMA VE KÜSME GİBİ ŞEYLER YAŞANMAZ"

Ataş, kongre sürecinin 2017 Temmuz ayında başladığını ve 6 Mayıs'ta İstanbul İl Kongresi'yle tamamlandığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti bugüne kadar milletimizin hep umudu olma davranışıyla ve icraatlarıyla bu özelliğini korumaya devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinin sonucu bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Milletin umudu olmak güzel bir şey. O güveni zedelemeden bugünlere taşımak çok önemli bir şey. 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşma noktasındaki gayretlerimiz noktasında da bu tür kongreler bizim için önemli bir aşama ve süreçtir. Her kongre bir yenilenmeyi, nöbet değişimini ve bayrak değişimini getirir ve umutları yeniden tazeleyerek topluma ve partimize hizmet etmeye çalışır.

6. Olağan Büyük Kongremizde hem MKYK'da hem MYK'da Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle bu bayrak değişiminin yaşanması söz konusu. Biz hep şöyle bakarız, bu görevler gelip geçici görevlerdir çünkü millete hizmet makamlarıdır ve partiye hizmet makamlarıdır. Bizim partimizde asla darılma ve küsme gibi şeyler yaşanmaz. Bu bayrak ve nöbet değişimiyle geleceğe emin adımlarla yürüyen bir anlayışla hizmet eder bütün arkadaşlarımız."

Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerin önemine işaret eden Ataş, "Bu kongre aynı zamanda o yerel seçimlerin belki bir startı mahiyetinde olacaktır. Bu açıdan da çok önemsiyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu kongrede yerel seçimlerle ilgili hedefleri de belki kamuoyu ile paylaşma zemini bulacaktır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma yolundaki süreci en sağlıklı şekilde götürecek bir yapıyla kongremizi yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

"ÇOK FARKLI BİR KONGRE OLACAK"

Ataş, MKYK'daki değişim sürecine ilişkin takdirin Başkan Erdoğan'da olduğunu hatırlatarak, "Önceki kongrelere baktığınız zaman yüzde 30-40 seviyesinde bu değişimler hep yaşanmıştır, bunlar doğaldır. İl ve ilçe kongrelerinde yüzde 30-40 seviyesinde, yönetimler seviyesinde yüzde 40-45 seviyesinde bu değişimler yaşandı." ifadesini kullandı.

24 Haziran seçimlerinden sonra kabinede ve TBMM yönetiminde değişiklikler yaşandığına işaret eden Ataş, şunları kaydetti:

"Daha önce Bakan olan arkadaşlarımızın bir kısmı Mecliste komisyonlarda, divan üyeliklerinde ve dış komisyonlarda görev aldılar. Görev alamayan Bakanlarımız var. Bütün bunları değerlendirecek olan Sayın Genel Başkanımızdır. Bunları nerede, hangi görevlerde değerlendirir, kendi takdirinde olan bir şeydir. Genel Başkanımız her zaman parti menfaatlerinden daha ziyade ülke ve millet menfaatlerini önceleyen bir anlayışla siyaset yapmayı gelenek olarak benimsemiş bir lider. Hem partimizi hem de ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünmek zorundayız, Genel Başkanımız da bu duyguyla hareket edecektir diye düşünüyorum. Siyasi partilerde, siyasette tecrübe de çok önemlidir. Tecrübe de göz önünde bulundurularak, yeni yüzlere de yer verilerek bu değişimin yaşanacağını ümit ediyorum. Kongremizin partimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok farklı bir kongre olacak diye düşünüyorum."

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