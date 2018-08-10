Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Sayın (Berat) Albayrak, söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi. Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi." dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sayın Berat Albayrak'ı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminden tanıdığını belirtti.

Bakan Albayrak'ın söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi olduğunu vurgulayan Sabancı, "Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi. İnanıyorum ki; önümüzdeki dönemde eylül başında OVP çıktığında hepimiz, daha fazla detaylara hakim olacağız. Ancak duyduğumuz, OVP'nin ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır." ifadelerini kullandı.

"GEREK YAKLAŞIM GEREK MİMARİ YAPISI İTİBARIYLA HAKİKATEN ÇOK ÖNEMLİ BİR SUNUM OLDU"



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de son derece kararlı, piyasa ile uyumlu olan bir programı izlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Açıklanan programın teorik temellerinin fazla olduğunu ama gerek yaklaşımı gerek mimari yapısı itibarıyla hakikaten çok önemli bir sunum olduğunu vurgulayan Bilecik, "İş dünyasının zannediyorum olumlu bir karşılaması oldu." dedi.

Bilecik, bugünlerde ekonomiyi sadece ekonomik yaklaşımlarla değil, aynı zamanda dış dünya yönetimi ile beraber ele almak gerektiğini ifade etti.

Bunun eskiden beri önemli olan ölçülerden olduğunu ama şimdi bunun daha önemli hala geldiğini belirten Bilecik, "Özellikle bugünlerde iş dünyasının her zaman baktığı gibi sadece ekonomik parametreler değil, aynı zamanda dış ilişkilerin de mükemmel yürütüldüğü bir süreç yaşamaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki günler Türkiye'nin daha iyi rakamlarla baş başa kaldığı bir süreç olmasını diliyorum."

"PİYASANIN DAHA İSTİKRARLI BİR SÜRECE GİRECEĞİ BEKLENTİSİ İÇİNDEYİZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise yeni ekonomi yaklaşımının gelecek döneme ilişkin ipuçları verdiğini belirtti.

Hükümetin kuruluşundan bu yana ortaya konulan bazı başlıkların bir araya geldiğini ve konsantre olarak bir araya getirildiğini söyleyen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Umut ediyoruz OVP açıklandığında bunlar birbirini destekleyecek yapılar oluşturacak. Hızlı bir şekilde piyasadaki beklenen istikrarın sağlanması gündeme gelecektir. Bugün yapılan açıklamaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. OVP'nin açıklanmasıyla beraber piyasanın daha istikrarlı bir sürece gireceği beklentisi içindeyiz."

Türkiye üzerine oynan ekonomik oyuna ilişkin bir soru üzerine Avdagiç, "Türkiye'deki tüm unsurlar, bankalar, iş dünyası, hükümet bu konuda üzerine düşeni yapacak. Bunu boşa çıkarmamız gerekiyor. Ülkemizin bekası her şeyin önünde. İş dünyası olarak tüm diğer aktörlerle beraber bu problemin bir an önce ortadan kalkması için var gücümüzle çalışmak durumundayız."



"ÇOK İYİ OLUŞTURULMUŞ BİR PROGRAM"

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de sayın bakanın açıkladığı programın hem kısa hem orta ve uzun vadede iyi yapılandırıldığını belirtti.

Berat Albayrak'ın toplantıda tüm paydaşlarla beraber aksiyon planları oluşturacağı söylediğini anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bakan, kısa vadeli yapılması gereken Merkez Bankası bağımsızlığı, sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi, yapısal reformlar konusunda da çok kararlı olduğunu belirtti. Çok iyi oluşturulmuş bir program. Önemli olan şimdi bunları uygulamak. Bizler özel sektör olarak Türk yatırımcılar ve yabancı ortakları olan firmalar olarak tüm programa destek vereceğiz. Bakanı çok kararlı gördüm ve çok iyi bir çalışma sundu.

Bugün piyasalardaki dalgalanmanın çok çeşitli nedenleri var. Yabancı yatırımcılar da bu açıklamayı bekliyordu. Zaten likidite çok az. Bence bundan sonraya bakmak lazım. Programın uygulanmasıyla tekrar Türk lirasının değer kazanacağını düşünüyorum. Uzun vadede yine yabancı yatırımcılar bu programa destek verecektir."

