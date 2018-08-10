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Dünya konuşuyor

ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’de “ nerededir?” sorusuna “Bilmiyorum” diye cevap veren ’ın ünü yayıldı... 20’ye yakın ülkede haber olan Su için, “Herkesi şaşırttı” yorumu dikkat çekti

Dünya konuşuyor
26 yaşındaki artık dünyada da konuşulan biri oldu. Tabii bu durum gurur değil. ekranlarında reyting rekorları kıran 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan 26 yaşındaki Su Ayhan adlı yarışmacı, 4. soruda şaşırtmıştı. Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı, ' nerededir?' sorusu karşısında "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istemişti. İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamayınca bu kez telefon jokerini kullanmıştı.



Telefondaki arkadaşından 'Çin' cevabını alan Ayhan, yarışmaya devam edebilmişti. İşte bu olay, başta ABD olmak üzere, , , , , ve hatta Çin'de bile haber oldu. Gazeteler ve haber siteleri, "Su Ayhan'ın Çin Seddi'nin nerede olduğunu bilememesi bir şaka değil, gerçekti. Herkesi şaşırttı" yorumu dikkat çekti.


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