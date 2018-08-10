Dünya konuşuyor

26 yaşındaki Su Ayhan artık dünyada da konuşulan biri oldu. Tabii bu durum gurur değil. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan 26 yaşındaki Su Ayhan adlı yarışmacı, 4. soruda şaşırtmıştı. Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı, 'Çin Seddi nerededir?' sorusu karşısında "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istemişti. İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamayınca bu kez telefon jokerini kullanmıştı.
Telefondaki arkadaşından 'Çin' cevabını alan Ayhan, yarışmaya devam edebilmişti. İşte bu olay, başta ABD olmak üzere, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Güney Kore ve hatta Çin'de bile haber oldu. Gazeteler ve haber siteleri, "Su Ayhan'ın Çin Seddi'nin nerede olduğunu bilememesi bir şaka değil, gerçekti. Herkesi şaşırttı" yorumu dikkat çekti.
Telefondaki arkadaşından 'Çin' cevabını alan Ayhan, yarışmaya devam edebilmişti. İşte bu olay, başta ABD olmak üzere, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Güney Kore ve hatta Çin'de bile haber oldu. Gazeteler ve haber siteleri, "Su Ayhan'ın Çin Seddi'nin nerede olduğunu bilememesi bir şaka değil, gerçekti. Herkesi şaşırttı" yorumu dikkat çekti.
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