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HAVA SOJ'da imzalar tamam

Türkiye elektronik harpte büyük atılım sağlayacak projeyi hayata geçiriyor. Düşman haberleşme ve radar sistemlerini aldatarak köreltecek olan HAVA SOJ projesinin sözleşmesi imzalanırken, 4 adet HAVA SOJ sisteminin 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi bekleniyor.

Türkiye'yi savunma teknolojisine yön veren ülkeler arasına sokacak proje için ilk adım atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSANarasında Elektronik Harp Özel Görev Uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi sözleşmesi imzalandı. Yerli imkânlarla yapılacak 4 adet HAVA SOJ sistemi 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine girecek. Türk Hava Kuvvetleri, bölgede ve dünyada üstünlük sağlayacak.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 07:10
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