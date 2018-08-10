HAVA SOJ'da imzalar tamam

Türkiye'yi savunma teknolojisine yön veren ülkeler arasına sokacak proje için ilk adım atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSANarasında Elektronik Harp Özel Görev Uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi sözleşmesi imzalandı. Yerli imkânlarla yapılacak 4 adet HAVA SOJ sistemi 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine girecek. Türk Hava Kuvvetleri, bölgede ve dünyada üstünlük sağlayacak.