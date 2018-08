Başkan Erdoğan Bayburt'ta konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki 'Bayburt Buluşması'nda vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan Türkiye'ye karşı oynanan ekonomik oyunlara dikkat çekti.



Daha önce yaptığı döviz çağrısını yenileyen Erdoğan, "Türkiye'nin ne makro-ekonomik verilerinde ne bankacılık sisteminde, ne üretimde ve ne de istihdamda bir sıkıntı olmadığı halde finansal saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu ortada. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Tanktan korkmayan millet böyle şeylerden mi korkacak?Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Buradan tekrar söylüyorum, yastığının altında dövizi, altını olan varsa Türk Lirası ile bozdursun.Bu yerli ve milli bir mücadeledir.Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacak.Bugün değilse ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bayburt bir başka. Şahsıma gösterdiğiniz bu sevgi için güven için, verdiğiniz destek için, her birinizi ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde evleri, iş yerleri, mahsulleri zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır. Hiç endişe etmesinler. Yarın inşallah Ordu'dayım. Hem çalışmaları yerinde inceleyecek hem de vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyeceğim. Pazar günü Trabzon'da programlarımız var. Buradan Gümüşhane'ye geçecek ve yaklaşık 1 katrilyon liralık bir yatırım olan Gümüşhane Çevre Yolu'nun resmi açılışını yapacağız.





BENİM MİLLETİMİN CEVABI BU OLACAK

Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Buradan tekrar söylüyorum, yastığının altında dövizi, altını olan varsa Türk Lirası ile bozdursun.Bu yerli ve milli bir mücadeledir.Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacak.Bugün değilse ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim.



HER TÜRLÜ SENARYO BİZE VIZ GELİR

Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz Hans'a değil, Ahmet'e. Biz bu yola hizmetkar olmak için çıktık. Bunun dışındaki her türlü tehdit, her türlü baskı, her türlü oyun, her türlü senaryo bize vız gelir. Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını bin bir türlü hileyle yıktılar. Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Her türlü tehdit, baskı senaryo bize vız gelir. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi biliyor.





KİMSEYE EYVALLAHIMIZ OLMAZ

Türkiye'nin ne makro-ekonomik verilerinde ne bankacılık sisteminde, ne üretimde ve ne de istihdamda bir sıkıntı olmadığı halde finansal saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu ortada. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Tanktan korkmayan millet böyle şeylerden mi korkacak?

FAİZ LOBİLERİNE SESLENİYORUM, BOŞUNA HEVESLENMEYİN

Bize karşı uzatılan her dost eline, açılan her dost yüreğine samimiyetle karşılık vermeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı atılan her iyi niyetli adıma misliyle mukabele ettik. Tüm olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp, faizlere bakıp ve tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna sevinmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız.Şimdiden İran'dan Rusya'ya Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok yerle farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler kat etmiş durumdayız.

BU HARAMZADELERE VERİLECEK EN GÜZEL CEVAP...

Türkiye'yi kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler emin olun yarın çok pişman olacaktır. Milletimize de çok önemli görevler düşüyor. Anneler, bacılar, kardeşlerim; 15 Temmuz gecesi bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak bugün ekonomi saldırılarına karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmemiz gerekiyor. TBMM'nin savaş uçaklarıyla bombalanması neyse, ekonomimizin kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Çıplak ellerimizle tankların karşısına dikildiğimiz gibi ekonomi tetikçilerine teslim olmayacak. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap, daha çok çalışarak üretimi artırmak, ihracatı artırmak, istihdamı artırmak olacaktır. Milletimizin tüm fertlerini ellerindeki imkanları üretim yolunda, ihracat yolunda, istihdam yolunda seferber etmeye davet ediyorum. Darbecilere karşı demokrasi nöbetlerine çıkıp meydanları doldurduğumuz gibi, iş yerlerimizi fabrikalarımızı, bürolarımızı dolduralım. Türkiye'yi içine hapsedilmeye çalışıldığı cendereden çıkarmanın yolu kenara çekilmek değil, ileriye atılmaktır. Buna var mıyız?"