Terör devleti ABD şimdi de dolar üzerinden Türkiye'yi işgal planını devreye soktu

Gezi Parkı operasyonu ile ilk denemeyi yapan ardından 15 Temmuz'da FETÖ'yü kullanarak ikinci kez Türkiye'yi işgal planını devreye sokan terör devleti ABD, şimdi aynı denemeyi "dolar operasyonu" üzerinden deniyor.

AÇIK AÇIK TEHDİT EDİYORLAR

Türkiye'ye son 15 yılda hiçbir anda diz çöktüremeyen üst akıl tankla uçakla yapamadığını ekonomik terör saldırısı ile denemeye çalışıyor. FETÖ ve PKK ajanlığı yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Papaz Brunson'u bahane eden ABD, 15 Temmuz 2016'daki işgal girişimi başarısızlığını unutturarak döviz kuru üzerinden saldırı girişimi başlattı.

"Brunson ve 15 FETÖ'cüyü verin, S-400 ihalesini iptal edin, Suriye'de kurulacak terör devletine izin verin, İsrail'e Filistin nedeniyle ses çıkarmayın" isteklerinde bulunan ABD, Türkiye'yi adeta köle bir devlet konumuna getirerek Ortadoğu'da pasivize etmeye çalışıyor.

ABD'DEN KÜSTAH TALEPLER

ABD ile varılan mutabakat sonrası Washington'a giden Türk heyetinden küstahça taleplerde bulunan ABD'nin Dışişleri Sözcüsü Nauert yaptığı açıklamada bu talepleri doğruladı. Sözcü Nauert, "Türkiye ile çok kapsamlı bir ilişkimiz var ve Türkiye hükümetiyle bu konuları her görüşmemizde konuşuyoruz. Dün, Türkiye hükümeti yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler çok geniş kapsamlıydı. Açık bir şekilde Rahip Andrew Brunson'ın eve dönmesi gerektiğini söyledik" diyerek açık bir şekilde hukukun üstünlüğünü hiçe saydıklarını ve ajan papazı istediklerini itiraf etti.

ERDOĞAN OPERASYONU BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI



TÜRKİYE'DEKİ ABD ARTIKLARI DA DEVREDE

Türkiye'deki bazı bağımsız olduğunu iddia eden ABD artığı sözde gazeteciler de başlatılan bu ekonomik operasyona benzin dökerek körükleme çabalarına başladı. Bunlardan biri olan Mirgün Cabas adeta ABD lobisinin sözcülüğünü yaparak Türkiye'den istenen küstah talepleri yineledi ve doların düşmesinin bunlara bağlı olduğunu itiraf etti. Açık bir şekilde kur üzerinden operasyon çekildiğinin ispatı olan bu sözler ile ABD'nin Türkiye'yi işgal planı da gözler önüne serildi.

SANİYELER İÇERİSİNDE TAVAN YAPTIRDILAR!

10 Ağustos Cuma sabahı (bugün) ekonomik terör operasyonu zirve noktasına ulaştı. Dünü 5,39 ile kapatan dolar kuru, bu sabah 09.00 itibariyle sadece saniyeler içerisinde 6,27'yi rakamını gördü. Bu spekülatif kur hareketleri olayın olağan bir durum olmadığını gözler önüne serdi. Uzmanlar kurdaki bu agresif yükselişin tek açıklamasının "açık bir savaş" olduğunu aktarırken, Gezi olayları ve 15 Temmuz'da başarılı olamayan ABD'nin Türkiye'yi işgal için bu kez döviz üzerinden ön hazırlık yaptığını belirtti. Sadece Türkiye'ye karşı dolar tehdidini kullanmayan ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlarla da tüm dünyayı tehdit ediyor.

TÜRK MİLLETİ BU OYUNU DA BOZACAK

Tank ve tüfeğe karşı canını hiçe sayarak sokaklara dökülen milyonlar hiç şüphesiz ki bu oyunu da bozacak. Başkan Erdoğan'ın da dediği gibi "onların doları varsa bizim halkımız var" sözleri ve milletteki bu inanç oldukça bu darbe girişiminin de üstesinden gelinecek.

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