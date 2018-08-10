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'ın tecavüz ettiği kadın terörist el bombasıyla etti!

Terör örgütü , kandırarak dağlara götürdüğü çocuklara cinsel istismarda bulundu, yaşananlara karşı koyanlar ise ölüm tehdidine maruz kaldı. Örgüt elebaşlarından 'ın da korumalığını yapan "Dilan" adlı terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla etti.

Karayılanın tecavüz ettiği terörist intihar etti!

Terör örgütüne yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sonrası alınan ifadeler, 'nın kirli yüzünü ortaya çıkartıyor. İfadelere göre, kandırılarak dağlardaki kamplara götürülen çocuklar örgüt elebaşları tarafından cinsel istismara uğradı.

Yaşanan çirkin olaylar sonucu bunalıma giren çocuklar etti, istismara karşı koyanlar ise örgüt tarafından infaz edildi. Örgüt elebaşlarından 'ın da korumalığını yapan "Dilan" adlı terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

TECAVÜZE UĞRAYAN TERÖRİST İNFAZ EDİLDİ

S.A. adlı 19 yaşındaki terörist ise uğradığı tecavüzü üst yönetime aktardı, bunun üzerine infazla tehdit edildi. Yaşananların ardından hücreye kapatılan S.A, burada da 12 örgüt mensubunun cinsel istismarına uğradı. Bölücü örgütün kamplarında yaşları 9'a kadar inen çocuklar, kadın teröristler tarafından çeşitli bahanelerle korkutularak örgütün çirkin eylemlerine karşı koymamaları için yönlendirildi.

Kamplarda ahlak dışı fiiller, erkek çocukların istismarıyla da sürdü. Örgüt, yaşanan istismarlara dayanamayarak hayatlarına son veren çocukların çıkan çatışmalarda öldükleri yalanını uydurdu. Yürütme Konseyi üyesi 'ın, küçük yaştaki kızları istismar ettiği, örgüt üyesi kızlarla çekilen samimi fotoğraflarıyla ortaya kondu.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 12:18
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