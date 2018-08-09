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Afrin'de bulvarlara ve isimleri verildi

'de ve 'nun terörden arındırdığı Afrin ilçesinde bazı bulvarlara ve gibi isimler verildi.

Recep Tayyip Erdoğan ismi verildi

Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Afrin Yerel Meclisi, ilçe merkezindeki üç bulvarın ismini değiştirdi.

Demirci Kava Bulvarı'na , Nevruz Bulvarı'na Selahhaddin Eyyubi ve Hükümet Binası Bulvarı'na adı verildi.

GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ve 'nun 18 Mart'ta teröristlerden temizlediği Afrin'de güvenliği güçlendirme çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.

TUZAKLANMIŞ PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

Uzman ekipler, sivil hassasiyetini ön planda tutarak tarım arazilerinde ve yol kenarlarına terör örgütünce tuzaklanmış patlayıcıları dedektörlerle belirleyerek imha ediyor.

SİVİLLERE SAĞLIK HİZMETİ VERİLİYOR

Diğer yandan TSK, yol yapımı, moloz kaldırma, çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerin yanı sıra sivillere sağlık hizmeti veriyor.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 11:56
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