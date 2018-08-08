Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin geçmiş olsun dileklerini paylaştı.
Albayrak, yaptığı paylaşımda " Ordu'da yaşanan sel felaketi sebebiyle tüm Ordulu hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah, el birliği ile Ordu'nun yaralarını saracak, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz." dedi.
Albayrak, yaptığı paylaşımda " Ordu'da yaşanan sel felaketi sebebiyle tüm Ordulu hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah, el birliği ile Ordu'nun yaralarını saracak, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz." dedi.
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