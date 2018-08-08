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'tan 'da yaşanan felakete ilişkin geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'da yaşanan sel felaketine ilişkin geçmiş olsun dileklerini paylaştı

Berat Albayraktan geçmiş olsun mesajı
Bakan , Twitter hesabından 'da yaşanan sel felaketine ilişkin geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Albayrak, yaptığı paylaşımda " Ordu'da yaşanan sel felaketi sebebiyle tüm Ordulu hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah, el birliği ile Ordu'nun yaralarını saracak, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz." dedi.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 22:04
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