Türk Hava Yolları (THY)'nda kadın pilot sayısının 178 olduğu açıklayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu sayının artması için davette bulundu.
"THY'YE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ"
Twitter hesabından bir açıklama yapan Bilal Ekşi, "İngiltere'de kadın pilot oranı yüzde 4,3. THY'de 178 kadın pilot arkadaşımız ile oranımız yüzde 3,8. Daha fazla arkadaşımızı pilot olarak THY'ye katılmaya davet ediyoruz. Sizler ile THY daha da güzelleşecek" dedi.
"THY'YE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ"
Twitter hesabından bir açıklama yapan Bilal Ekşi, "İngiltere'de kadın pilot oranı yüzde 4,3. THY'de 178 kadın pilot arkadaşımız ile oranımız yüzde 3,8. Daha fazla arkadaşımızı pilot olarak THY'ye katılmaya davet ediyoruz. Sizler ile THY daha da güzelleşecek" dedi.
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