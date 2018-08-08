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'den çağrısı

 Genel Müdürü , THY'de sayısının artması için çağrıda bulundu.

THYden flaş çağrı!
Türk Hava Yolları ()'nda sayısının 178 olduğu açıklayan THY Genel Müdürü , bu sayının artması için davette bulundu.

"THY'YE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ"
​Twitter hesabından bir açıklama yapan Bilal Ekşi, "'de kadın pilot oranı yüzde 4,3. THY'de 178 kadın pilot arkadaşımız ile oranımız yüzde 3,8. Daha fazla arkadaşımızı pilot olarak THY'ye katılmaya davet ediyoruz. Sizler ile THY daha da güzelleşecek" dedi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 17:16
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