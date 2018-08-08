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Erdoğan heyetini kabul etti

Erdoğan Genel Başkanı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 17:39
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