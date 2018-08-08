Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
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