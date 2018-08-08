Tacizin belgesi yok

Tüm dünyada tanınan ve 12 yaşında ilk resitalini veren keman virtüözü Prof. Dr. Ali Cihat Aşkın, kendisine tacizde bulunduğunu öne süren eski öğrencisi Ezgi L.'ye, iftira attığı iddiasıyla karşı dava açtı. Davalı Ezgi L.'nin savcılığa yaptığı şikayetin takipsizlikle sonuçlandığını ancak üniversite yönetimi tarafından soruşturma devam ettiği için görevinden uzaklaştırıldığını anlatan Aşkın'ın avukatı, "Cinsel taciz gibi ağır ve aşağılayıcı bir suç isnadı, dünya çapında tanınan bir keman virtüözü ve saygın bir sanatçı olan Aşkın için son derece ağır bir ithamdır. Tabiri caizse damgalanmıştır. Yaşadığı bu elem ve ızdırabın bir nebze olsa tazmini için davalıdan 100 bin lira manevi tazminat istiyoruz" dedi.
DİZİYE DEVAM FİLM YOK!
Oyuncu Talat Bulut hakkında, dizi setinde kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi. Özge Ş.'nin avukatı: 'Takipsizlik kararı verildi demek, dosya kapandı demek değildir. İtiraz hakkımız var' dedi. Bu arada soruşturmanın tamamlanması üzerine Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy, "Bu karar doğrultusunda biz yolumuza Talat Bulut ile devam edeceğiz" dedi. Ancak dizi çekimleri nedeniyle Talat Bulut'un "Mucize 2" adlı filmde rol alamayacağı öğrenildi.
ALİ OKTAY
DİZİYE DEVAM FİLM YOK!
Oyuncu Talat Bulut hakkında, dizi setinde kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi. Özge Ş.'nin avukatı: 'Takipsizlik kararı verildi demek, dosya kapandı demek değildir. İtiraz hakkımız var' dedi. Bu arada soruşturmanın tamamlanması üzerine Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy, "Bu karar doğrultusunda biz yolumuza Talat Bulut ile devam edeceğiz" dedi. Ancak dizi çekimleri nedeniyle Talat Bulut'un "Mucize 2" adlı filmde rol alamayacağı öğrenildi.
ALİ OKTAY
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