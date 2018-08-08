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Savunmada Türkiye'yi şaha kaldıracak projeler

Savunma Sanayisi İcra Komitesi, Külliye'de yapılan toplantıda 13,5 milyar lira bedelli 45 projeyi masaya yatırdı. helikopterleri ve sistemlerine yeni kabiliyetler kazandırılması ve yerli sistemlere yenilerinin eklenmesi kararlaştırıldı.

Savunmada Türkiyeyi şaha kaldıracak projeler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Savunma Sanayisi İcra Komitesi (SSİK) ilk toplantısını dün Başkan başkanlığında yaptı.
Toplantıda, 100 günlük icraat programında yer alan 45 savunma sanayisi projesi ele alındı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 15 dakika süren toplantıda, ülke sınırları içerisinde ve sınır güvencesi bağlamında, sınır ötesi harekâtların başarı ile sürdürüldüğü belirtildi.
Güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere ilişkin, yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı. Toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projelerin, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetlerine dair tedbirler alındı.

SİSTEMLERE MODERNİZASYON
Bu kapsamda; helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik konular değerlendirildi.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 07:44
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