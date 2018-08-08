Savunmada Türkiye'yi şaha kaldıracak projeler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Savunma Sanayisi İcra Komitesi (SSİK) ilk toplantısını dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptı.

Toplantıda, 100 günlük icraat programında yer alan 45 savunma sanayisi projesi ele alındı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 15 dakika süren toplantıda, ülke sınırları içerisinde ve sınır güvencesi bağlamında, sınır ötesi harekâtların başarı ile sürdürüldüğü belirtildi.

Güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere ilişkin, yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı. Toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projelerin, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetlerine dair tedbirler alındı.



SİSTEMLERE MODERNİZASYON

Bu kapsamda; ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik konular değerlendirildi.