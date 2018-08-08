Adnan Oktar'ın kedicikleri cezaevinde bakın ilk nereye gitti

Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklanan ve kamuoyunda 'Kedicik' olarak adlandırılan tutuklulardan yeni bir haber var... Cezaevinde geçen 20 günün ardından ilk şoku atlatan tutuklulardan bazıları bakım yaptırmak için cezaevindeki kuaförün yolunu tuttu. Cezaevindeki kadın tutuklular tarafından işletilen kuaförde bakım yaptıran 'kedicikler' cezaevi hayatına alışmaya çalışıyor...
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