İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, Oktar'ın dini kendine göre değiştirdiğini, birçok sapkın fikri dini hükümmüş gibi lanse ettiğini ileri sürdü. Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U. ifadesinde inanılmaz şeyler anlattı.
Adnan Oktar yüzlerce kızla imam nikahı kıymış
Düzenlenen operasyon sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar ile ilgili her geçen gün iğrenç bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Oktar'ın yüzlerce kız ile imam nikahı kıydığı, hatta iki öz kardeşle bile evli olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adnan Oktar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.