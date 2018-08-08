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yüzlerce kızla imam nikahı kıymış

Düzenlenen operasyon sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen ile ilgili her geçen gün iğrenç bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Oktar'ın yüzlerce kız ile imam nikahı kıydığı, hatta iki öz kardeşle bile evli olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar yüzlerce kızla imam nikahı kıymış

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, Oktar'ın dini kendine göre değiştirdiğini, birçok sapkın fikri dini hükümmüş gibi lanse ettiğini ileri sürdü. Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U. ifadesinde inanılmaz şeyler anlattı.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 07:30
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