'Hasta' la vista

TAKVİM, CHP'deki koltuk savaşını mercek altına aldı. Kılıçdaroğlu'nun, olağanüstü kurultay isteyen İnce yanlılarına nasıl baskı yaptığını ortaya çıkardı. İşte en acı örnek:
Bir genel başkan yardımcısı, M.Y'yi aradı. "Kanser hastasısın. Seni Küba'ya gönderip tedavi ettirelim" teklifini yaptı. Can derdindeki delege, imzasını çekmek zorunda kaldı.
GENEL MERKEZ'DE DURULTAY
İnce, kurultayı toplayamadı. Rotayı daha az imzalı Tüzük Kurultayı'na kırdı.
CHP önündeki gösteriler ise Gezi'yi aratmadı. Duran Adam, Oturan Adam tipleri tekrar ortaya çıktı.
MEVLÜT YÜKSEL
Bir genel başkan yardımcısı, M.Y'yi aradı. "Kanser hastasısın. Seni Küba'ya gönderip tedavi ettirelim" teklifini yaptı. Can derdindeki delege, imzasını çekmek zorunda kaldı.
GENEL MERKEZ'DE DURULTAY
İnce, kurultayı toplayamadı. Rotayı daha az imzalı Tüzük Kurultayı'na kırdı.
CHP önündeki gösteriler ise Gezi'yi aratmadı. Duran Adam, Oturan Adam tipleri tekrar ortaya çıktı.
MEVLÜT YÜKSEL
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