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'Hasta' la vista

, hastası ’li delegeye “’da tedavi” teklif ettirdi. İmzasını geri çektirdi.

Hasta la vista
TAKVİM, 'deki koltuk savaşını mercek altına aldı. 'nun, olağanüstü kurultay isteyen İnce yanlılarına nasıl baskı yaptığını ortaya çıkardı. İşte en acı örnek:

Bir genel başkan yardımcısı, M.Y'yi aradı. " hastasısın. Seni 'ya gönderip tedavi ettirelim" teklifini yaptı. Can derdindeki delege, imzasını çekmek zorunda kaldı.

GENEL MERKEZ'DE DURULTAY
İnce, kurultayı toplayamadı. Rotayı daha az imzalı Tüzük Kurultayı'na kırdı.
CHP önündeki gösteriler ise Gezi'yi aratmadı. , Oturan Adam tipleri tekrar ortaya çıktı.

MEVLÜT YÜKSEL

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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