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'de kriz bitmedi! Kurultay için yeniden imza toplanacak!

Genel Başkanı 'nun koltuğuna yapışması partilileri çıldırtmaya devam ediyor. Muhalifler tarafından toplanan 500'den fazla imzaya rağmen Kılıçdaroğlu kurultaya gitmeme kararı almıştı. Parti içi muhalifler isyanda!

CHPde kurultay krizi bitmedi!

Genel Başkanı 'nun koltuğuna yapışması partilileri çıldırtmaya devam ediyor. Muhalifler tarafından toplanan 500'den fazla imzaya rağmen Kılıçdaroğlu kurultaya gitmeme kararı almıştı. Parti içi muhalifler isyanda!

'yi partinin başında görmek isteyen muhalifler delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplasa da yeterli sayıya ulaşılamadı.

CHP Genel Merkezi'ne teslim edilen imzalar arasında sahte imzaların bulunduğu belirtilirken; muhalifler de genel merkezin oynama yaptığını savundu.

İki taraftan da karşılıklı suçlamalar ortaya atılırken muhaliflerin sözcüsü Yaşar Tüzün'den önemli açıklamalar geldi.

"BİR DAHA İMZA TOPLANABİLİR"
"Bu kurultay ya olacak, ya olacak" diyen Tüzün, "Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir. Genel Merkezin ilan ettiği sayılar bize bildirilmedi. 'Çağrı heyeti'nden kimse çağrılmadı, onların görüşünün alınması gerekirdi. İmzaları geri çekilenlerin sayısı belki 11, belki 21… Nereden biliyoruz bunu? Eğer imzasını geri çekiyorsa bunu Genel Merkeze değil 'çağrı heyeti'ne vermesi gerekiyordu. Acaba Genel Merkez hangi politikaları uyguladı da o arkadaşlarımız imzasını geri aldı?" ifadelerini kullandı.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 12:01
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