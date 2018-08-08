Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızın, yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen İmar Barışı'ndan yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.
Bakan Albayrak'tan vatandaşlara 'İmar Barışı' tavsiyesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşlara yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen İmar Barışı’ndan yararlanmalarını tavsiye etti.
Etiketler: Berat Albayrak , Bakan Albayrak , imar barışı
- Süleymancılarda büyük kopuş!
- Binlerce karınca arı kovanına böyle saldırdı
- Erdoğan ve Mehmetçikler için söylediler
- Parti önünde Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden CHP'li
- Antalya'nın Elmalı ilçesindeki selden şoke eden kare!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.