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'tan vatandaşlara '' tavsiyesi

Hazine ve Maliye Bakanı , vatandaşlara yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen ’ndan yararlanmalarını tavsiye etti.

Bakan Albayraktan vatandaşlara İmar Barışı tavsiyesi

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızın, yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen 'ndan yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 19:37
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