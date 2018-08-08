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, 'ın Hakurk ve Zap bölgelerine düzenledi. Operasyonda, bölücü terör örgütünün barınak, silah mevzisi ve olarak kullanılan hedefleri imha edildi.

Türk jetleri Kuzey Iraka bomba yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerince () Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından barınak, silah mevzisi ve olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

HAKURK VE ZAP BÖLGESİNE HAVA HAREKATI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlendi.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 09:05
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