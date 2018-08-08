Yol Durumu
  1. Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
  2. CHP'de kriz sürüyor! Yönetim değişecek

Dışişleri'nden flaş açıklaması

Papaz Brunson krizinin ardından varılan mutabakat neticesinde 'ye giden Türk heyetinin ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmenin bugün olacağı duyuruldu.

ABD Dışişlerinden flaş Türkiye açıklaması

ve arasındaki temas trafiğinde yeni bir gelişme var.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'a giden dokuz kişilik Türk heyetinin bakan yardımcısı John Sullivan ile bugün görüeşceğini duyurdu. Görüşmenin Türkiye saati ile 18.00'de başlayacağı açıklandı.

Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişinin bulunduğu Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Türk heyetinin yola çıktığı saatlerde, ABD'nin Büyükelçiliği Twitter üzerinden sıcak bir açıklama paylaşmıştı:

"Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.

Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."

Ankara'dan dün yapılan açıklamalarda da, Türkiye ve ABD arasında mutabakat sağlandığı belirtilmişti.

Etiketler: , ,
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 14:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar