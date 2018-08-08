ABD ve Türkiye arasındaki temas trafiğinde yeni bir gelişme var.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'a giden dokuz kişilik Türk heyetinin bakan yardımcısı John Sullivan ile bugün görüeşceğini duyurdu. Görüşmenin Türkiye saati ile 18.00'de başlayacağı açıklandı.

Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişinin bulunduğu Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Türk heyetinin yola çıktığı saatlerde, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter üzerinden sıcak bir açıklama paylaşmıştı:

"Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.

Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."

Ankara'dan dün yapılan açıklamalarda da, Türkiye ve ABD arasında mutabakat sağlandığı belirtilmişti.