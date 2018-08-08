Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TURSAB heyetini kabul etti.Ayrıntılar gelecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve TÜRSAB heyetini kabul etti
Etiketler: TURİZM , Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı , kültür
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