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  1. ABD Dışişleri'nden flaş Türkiye açıklaması

Erdoğan, ve Bakanı Ersoy ve TÜRSAB heyetini kabul etti

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 14:43
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