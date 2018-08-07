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Son dakika: 'den kurultay açıklaması: Kimse partiden ayrılmasın

'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği , parti yönetiminin kurultay kararının ardından açıklama yaptı. İnce, 'Kimse anlık tepkilerle partiden, partideki görevinden ayrılmasın. Kurultay delegelerimizin iradesine sahip çıkıyoruz' dedi.

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'li Twıtter hesabından kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 17:23
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