CHP'li Muharrem İnce Twıtter hesabından kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.
Son dakika: Muharrem İnce'den kurultay açıklaması: Kimse partiden ayrılmasın
CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, parti yönetiminin kurultay kararının ardından açıklama yaptı. İnce, 'Kimse anlık tepkilerle partiden, partideki görevinden ayrılmasın. Kurultay delegelerimizin iradesine sahip çıkıyoruz' dedi.
Etiketler: muharrem ince , CHP
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