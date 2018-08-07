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Son dakika... , Başkan Erdoğan'ın ziyaret tarihini açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı, Başkan Erdoğan'ın 'de ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Almanya, Erdoğanın ziyaret tarihini açıkladı!

Alman Haber Ajansının (DPA) yayımladığı haberde, Cumhurbaşkanlığı Dairesinin,Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladığı belirtildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 'ı askeri törenle karşılayacağı ifade edilirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya geleceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya programının detaylarına ilişkin ise halen iki taraf arasında "yakın koordinasyon içinde" görüşmeler yapıldığı da kaydedildi.

Steinmeier daha önce Başkan Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmiş ancak ziyaretin tarihi belli olmamıştı.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 18:04
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