Son dakika: Frankfurt Havaalanı polis tarafından boşaltıldı? Frankfurt Havaalanı neden boşaltıldı?

Frankfurt Havaalanı polis tarafından operasyon nedeniyle kapatıldı. Alman federal polisi tarafından Twitter üzerinden verilen bilgiye göre, Frankfurt Havalimanı yapılan operasyon nedeniyle kapatıldı!
Detaylar gelecek...
Frankfurt Havaalanı polis tarafından operasyon nedeniyle kapatıldı. Alman federal polisi tarafından Twitter üzerinden verilen bilgiye göre, Frankfurt Havalimanı yapılan operasyon nedeniyle kapatıldı!
Detaylar gelecek...
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