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Son dakika: Frankfurt Havaalanı polis tarafından boşaltıldı! Frankfurt Havalimanı neden boşaltıldı?

Frankfurt Havaalanı polis tarafından operasyon nedeniyle kapatıldı. Alman federal polisi tarafından Twitter üzerinden verilen bilgiye göre, Frankfurt Havalimanı yapılan operasyon nedeniyle kapatıldı!

Son dakika: Frankfurt Havaalanı polis tarafından boşaltıldı? Frankfurt Havaalanı neden boşaltıldı?

Frankfurt Havaalanı polis tarafından operasyon nedeniyle kapatıldı. Alman federal polisi tarafından Twitter üzerinden verilen bilgiye göre, Frankfurt Havalimanı yapılan operasyon nedeniyle kapatıldı!

Detaylar gelecek...

  • 07 Ağustos 2018, Salı 14:01
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