ABD ile devam eden görüşmelerde belli konularda ön mutabakat sağlandı. Detaylı görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'dan bir heyet yarın Washington'da ilk toplantıyı yapacak. Yola çıkan heyetin başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yapacak. Heyette Hazine ve Maliye, Adalet, ve Dışişleri bakanlıklarından üçer isim olacak.

9 KİŞİLİK HEYET BELLİ OLDU

CNN Türk'ün haberine göre, Washington ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde ABD'ye gidecek 9 kişilik heyet belli oldu. Ancak heyette kimlerin yer alacağını henüz açıklanmadı.



Diplomatik kaynaklar, ABD'nin yaptırım kararı sonrasında krizin çözülmesi için diplomatik yolların açık tutulduğunu dün dile getirmişti. Türkiye'nin ABD ile ön mutabakat sağladığını belirten kaynaklar; detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içerisinde Washington'a gideceğini de ifade etmişti.



HEYETTE KİMLER OLACAK?

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği bildirildi. Ayrıca heyette Adalet, Hazine ve Dışişleri'nden 3 kişi olacak.