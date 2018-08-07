JGK bünyesinde, 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek. 13 Temmuz tarihinde başlayan jandarma uzman erbaş başvuruları, 30 Temmuz tarihinde son buldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel alımı ilanına başvuran ve bugün başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekleyen bireyler araştırmalarını internet üzerinden yapıyor. Peki, 2018 uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte personel alımına ilişkin o detaylar...



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BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzuna göre başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması 7 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir. Buna göre seçme sınavlarına çağırılma işlemleri ise, 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurusu yapılacaktır.

Sonuçlar, Jandarma Genel Komutanlığı resmi sitesi olan http://www.jandarma.gov.tr/ adresinde yayınlandı.

Sonuçların belli olmasının ardından adayların gireceği sınavların tarihleri de açıklanacak. Adaylar 27 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasından 20 gün kadar sonra sınavlara girecek. Bu tarih net olmasa da ilk açıklanan bilgilere göre adaylar Ağustos sonunda sınavlara girecek.











