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... 2018 Jandarma uzman erbaş başvuru açıklandı! İşte 2018 uzman erbaş personel alımı sonuçları

... Jandarma Genel Komutanlığı, tarihinde yayımladığı ilan ile bünyesinde istihdam edilmek üzerek toplamda 2 bin 375 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını açıklamıştı. Jandarma Genel Komutanlığı () tarafından yapılacak olan en az ilköğretim mezunu olmak üzere toplamda 2375 uzman erbaş alımı için başvuru bugün açıklandı. İşte, 2018 Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş uzman erbaş alımı sonuç sorgulama sayfası...

Uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı!

bünyesinde, 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek. tarihinde başlayan jandarma uzman erbaş başvuruları, 30 Temmuz tarihinde son buldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel alımı ilanına başvuran ve bugün başvuru nın açıklanmasını bekleyen bireyler araştırmalarını internet üzerinden yapıyor. Peki, 2018 uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte personel alımına ilişkin o detaylar...

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzuna göre başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması 7 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir. Buna göre seçme sınavlarına çağırılma işlemleri ise, 2018 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurusu yapılacaktır.

Sonuçlar, Jandarma Genel Komutanlığı resmi sitesi olan http://www.jandarma.gov.tr/ adresinde yayınlandı.

Sonuçların belli olmasının ardından adayların gireceği sınavların tarihleri de açıklanacak. Adaylar 27 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasından 20 gün kadar sonra sınavlara girecek. Bu tarih net olmasa da ilk açıklanan bilgilere göre adaylar Ağustos sonunda sınavlara girecek.





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  • 07 Ağustos 2018, Salı 18:29
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