Antalya’da 8 yıl önce Diyarbakır’da şehit olan oğlunun şehitlik parasının büyük bölümünü borç olarak verdiği yakınlarından alamadığını söyleyen acılı anne, dolandırıldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. 6 yıldır akrabalarından 37 bin 500 lirasını alamayan şehit annesi, ölüm yıl dönümünde imkansızlıktan dolayı oğlunun mezarına gidemediğini belirterek, kendisine yardım edilmesini istedi.
Şehit annesi akrabaları tarafından dolandırıldı07 Ağustos 2018, Salı
- Şehit annesi akrabaları tarafından dolandırıldı
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