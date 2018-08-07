Mühür yok delege yok ıslak imza yok kurultay yok

CHP, 24 Haziran seçimleri sonrası büyük bir kaosla karşılaştı. Partinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30,6 oy alırken CHP 22,6'da kaldı. Aradaki yüzde 8'lik fark nedeniyle Muharrem İnce etrafından toplanan muhalifler Genel Merkez'e Kurultay çağrısı yaptı. İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasından net bir cevap çıkmazken CHP'de imza süreci başladı. Toplam delege sayısı 1242 olan partide Kurultay'a gidilmesi için gerekli yeter sayı 622'ydi. Muhalifler her gün farklı rakamlar açıklayarak 622'yi rahatça geçtiklerini iddia ederken Genel Merkez ise hep yeter sayının altında rakam açıkladı. Parti tabanı yüksek bir şekilde değişim isterken Kılıçdaroğlu liderliğindeki Genel Merkez tüm bunlara kulak tıkadı.
İMZASIZ LOGOSUZ AÇIKLAMA
Süreç içinde partide yumruk yumruğa kavgalar bile yaşandı. Vaatler, teklifler, tehditler hava uçuştu. Açıklanan rakamlar her gün değişirken dün Genel Merkez kendilerine gelen imzanın 569 olduğunu özensizce, imzasız, logosuz, mühürsüz bir sayfa kağıtla duyurdu. Açıklamada 2 Ağustos'tan sonraki bir haftalık süreçte 8 imzanın daha geldiği ancak 31 delegenin imzalarını çektiği de belirtildi. O kadar kargaşanın yaşandığı ve onlarca farklı rakamın telaffuz edildiği imza sayısını bilen ise çıkmadı.
MUHALİF RAKAMLARI
GENEL MERKEZ RAKAMLARI
Mükerrer imza 4
Delege olmayan imza 5
İmzasını geri çekenler 31
Sonradan gelenler 8
SAYILARLA OYNANDI
Genel merkezin "Kurultay yok" açıklamasına CHP'li muhaliflerden jet hızıyla cevap geldi. Kurultay çağrı heyeti, "CHP yönetimi kurultay yapmamak için sayılarla oynamaktadır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay talep eden bazı delegeler, Genel Merkez önünde oturma eylemi başlattı. Ancak partiden kurultay kararı çıkmadı.
İMZASIZ LOGOSUZ AÇIKLAMA
Süreç içinde partide yumruk yumruğa kavgalar bile yaşandı. Vaatler, teklifler, tehditler hava uçuştu. Açıklanan rakamlar her gün değişirken dün Genel Merkez kendilerine gelen imzanın 569 olduğunu özensizce, imzasız, logosuz, mühürsüz bir sayfa kağıtla duyurdu. Açıklamada 2 Ağustos'tan sonraki bir haftalık süreçte 8 imzanın daha geldiği ancak 31 delegenin imzalarını çektiği de belirtildi. O kadar kargaşanın yaşandığı ve onlarca farklı rakamın telaffuz edildiği imza sayısını bilen ise çıkmadı.
MUHALİF RAKAMLARI
GENEL MERKEZ RAKAMLARI
Mükerrer imza 4
Delege olmayan imza 5
İmzasını geri çekenler 31
Sonradan gelenler 8
SAYILARLA OYNANDI
Genel merkezin "Kurultay yok" açıklamasına CHP'li muhaliflerden jet hızıyla cevap geldi. Kurultay çağrı heyeti, "CHP yönetimi kurultay yapmamak için sayılarla oynamaktadır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay talep eden bazı delegeler, Genel Merkez önünde oturma eylemi başlattı. Ancak partiden kurultay kararı çıkmadı.
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