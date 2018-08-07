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Mühür yok delege yok ıslak imza yok kurultay yok

’dan sonra Kurultay problemiyle karşılaşan ’de 43 gün boyunca gerek muhalifler gerek onlarca farklı rakam telaffuz etti. Mükerrer imza, geri çekilen delege, üyeliği iptal edilenler derken dün açıklanan kesin sayıyı bilen çıkmadı

Mühür yok delege yok ıslak imza yok kurultay yok
, seçimleri sonrası büyük bir kaosla karşılaştı. Partinin Cumhurbaşkanı adayı yüzde 30,6 oy alırken CHP 22,6'da kaldı. Aradaki yüzde 8'lik fark nedeniyle Muharrem İnce etrafından toplanan muhalifler 'e Kurultay çağrısı yaptı. İnce ve 'nun buluşmasından net bir cevap çıkmazken CHP'de imza süreci başladı. Toplam delege sayısı 1242 olan partide Kurultay'a gidilmesi için gerekli yeter sayı 622'ydi. Muhalifler her gün farklı rakamlar açıklayarak 622'yi rahatça geçtiklerini iddia ederken Genel Merkez ise hep yeter sayının altında rakam açıkladı. Parti tabanı yüksek bir şekilde değişim isterken Kılıçdaroğlu liderliğindeki Genel Merkez tüm bunlara kulak tıkadı.

İMZASIZ LOGOSUZ AÇIKLAMA
Süreç içinde partide yumruk yumruğa kavgalar bile yaşandı. Vaatler, teklifler, tehditler hava uçuştu. Açıklanan rakamlar her gün değişirken dün Genel Merkez kendilerine gelen imzanın 569 olduğunu özensizce, imzasız, logosuz, mühürsüz bir sayfa kağıtla duyurdu. Açıklamada 2 Ağustos'tan sonraki bir haftalık süreçte 8 imzanın daha geldiği ancak 31 delegenin imzalarını çektiği de belirtildi. O kadar kargaşanın yaşandığı ve onlarca farklı rakamın telaffuz edildiği imza sayısını bilen ise çıkmadı.



MUHALİF RAKAMLARI



GENEL MERKEZ RAKAMLARI



Mükerrer imza 4
Delege olmayan imza 5
İmzasını geri çekenler 31
Sonradan gelenler 8

SAYILARLA OYNANDI
Genel merkezin "Kurultay yok" açıklamasına CHP'li muhaliflerden jet hızıyla cevap geldi. Kurultay çağrı heyeti, "CHP yönetimi kurultay yapmamak için sayılarla oynamaktadır" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay talep eden bazı delegeler, Genel Merkez önünde oturma eylemi başlattı. Ancak partiden kurultay kararı çıkmadı.

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