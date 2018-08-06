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Kurultay isteyen 'liler açlık grevinde

'nun ısrarla kurultaya hayır demesi üzerine Genel Merkezi önünde toplanan delegeler açlık grevine başladı.

Kurultay isteyen CHPliler açlık grevinde
Genel Başkanı 'nun koltuğu sallantıda. Muhaliflerle Bay Kemal arasında imza krizi sürerken CHP'liler genel merkez önünde açlık grevine başladı.



KAPIYA DAYANDILAR
Partinin başında 'yi görmek isteyen CHP'li delegeler, Genel Merkez önünde açlık grevine başladı.



YEMEK YOK, SU VE SİGARA SERBEST
Olağanüstü kurultay kararı alınana kadar yemek yememeyi düşünen CHP'liler, sadece su ve sigara içiyor. Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor.



9 SEÇİMİN KAYBEDENİ
​Kurultaya olumsuz bakan Kemal Kılıçdaroğlu, partisi için yerel lerin daha önemli olduğunu söylüyor. Katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşayan Kılıçdaroğlu'nun liderliği, parti içerisinde uzun yıllardır sorgulanıyor.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 12:49
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