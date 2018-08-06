CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda. Muhaliflerle Bay Kemal arasında imza krizi sürerken CHP'liler genel merkez önünde açlık grevine başladı.
KAPIYA DAYANDILAR
Partinin başında Muharrem İnce'yi görmek isteyen CHP'li delegeler, Genel Merkez önünde açlık grevine başladı.
YEMEK YOK, SU VE SİGARA SERBEST
Olağanüstü kurultay kararı alınana kadar yemek yememeyi düşünen CHP'liler, sadece su ve sigara içiyor. Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor.
9 SEÇİMİN KAYBEDENİ
Kurultaya olumsuz bakan Kemal Kılıçdaroğlu, partisi için yerel seçimlerin daha önemli olduğunu söylüyor. Katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşayan Kılıçdaroğlu'nun liderliği, parti içerisinde uzun yıllardır sorgulanıyor.
KAPIYA DAYANDILAR
Partinin başında Muharrem İnce'yi görmek isteyen CHP'li delegeler, Genel Merkez önünde açlık grevine başladı.
YEMEK YOK, SU VE SİGARA SERBEST
Olağanüstü kurultay kararı alınana kadar yemek yememeyi düşünen CHP'liler, sadece su ve sigara içiyor. Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor.
9 SEÇİMİN KAYBEDENİ
Kurultaya olumsuz bakan Kemal Kılıçdaroğlu, partisi için yerel seçimlerin daha önemli olduğunu söylüyor. Katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşayan Kılıçdaroğlu'nun liderliği, parti içerisinde uzun yıllardır sorgulanıyor.
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