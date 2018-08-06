Düğün öncesi gelinliğiyle şehit babasının mezarında dua etti

"Gelin oldum baba" diyen Büşra Ayan, babasının mezarına Türk bayrağı astı, helallik istedi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevliyken 2012 yılında Mardin'in Derik ilçesine geçici görevle gönderilen Orhan Ayan, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olmuştu.
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